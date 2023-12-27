Киев, 27 декабря, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Следующий 2024 год может оказаться ещё более тяжёлым для ВСУ из-за необходимости завершить боевые действия, заявил 27 декабря командующий украинской группировкой «Таврия»Александр Тарнавский. Как он отметил, сколько бы их в целом ни было, ресурсов всегда мало.

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В целом, генерал назвал обстановку «напряжённо сложной».

«Знаете, всегда есть нехватка ресурса, как человеческого, так и технического. Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было, этого всё равно мало», — сказал Тарнавский в интервью украинской службе «Би-би-си».

Говоря о причинах провала украинского контрнаступления, он заявил о грамотной обороне России и массовых заявлениях Киева о целях на фронте, завышающих ожидания общественности. Тарнавский отметил, что все «говорили очень многое» и в начале спецоперации, и во время ведения боевых действий, и продолжают говорить дальше.

Как сообщало ИА Регнум, в беседе с шефом Пентагона Ллойдом Остином 5 декабря экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к полному провалу контрнаступления ВСУ привело отсутствие поддержки с воздуха, а военные не в состоянии маневрировать из-за большого количества мин и танковых засад.

В разговоре с ИА Регнум военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что, готовя ВСУ для контрнаступления, инструкторы НАТО не учли ни эффективности российских дронов, ни качества оборонительных сооружений, ни мощи дальнобойной артиллерии. По его словам, крах украинской армии оказался закономерным.

Ещё в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Позднее он отдельно подчёркивал неудачи Киева на всех тактических направлениях в зоне СВО. Министр обороны страны Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал ВСУ заметно снизился из-за эффективных действий российских военных, а тотальная украинская мобилизация и помощь Запада не изменили ситуацию, а стали показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил.