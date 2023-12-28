Москва, 28 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Употребление сладостей может обернуться резким ухудшением настроения, считает кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова. Об этом она заявила 27 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Василий Иванов ИА REGNUM

Ранее появилась информация, что некоторые продукты питания, прозванные «похитителями настроения», могут не просто испортить фигуру, но даже вызвать депрессию. К таким продуктам некоторые эксперты относят сладости, жирную пищу, диетические напитки без сахара (с аспартамом), а также кофе.

«Со сладким действительно есть такой момент. Сначала становится хорошо, приходят эйфория и хорошее настроение. Но сладкое провоцирует выработку инсулина, а инсулин захватывает сахар из крови. И, как следствие, на фоне резкого падения сахара может наблюдаться тревожность, чувство страха. Так что сладкого лучше не переедать. Согласно нормам ВОЗ, не больше 50 граммов сахара в сутки. Но по новым стандартам желательно вообще исключать добавленный сахар из рациона, заменив его на более полезные продукты. Хотя в первой половине дня кусочек десерта (100-150 грамм) вполне допустим», — сказал Русакова.

Кроме того, она согласилась с тем, что на настроении может скверно сказаться и жирная пища, которая тяжела для переваривания, из-за чего у человека может возникнуть дискомфорт. Кроме того, избыточное потребление соответствующих продуктов может вызывать ожирение и ухудшать настроение, когда человек сам себе эстетически не нравится.

«Диетические напитки. Сначала мы думали, что диетические напитки с заменителями сахара смогут снизить калораж и тягу к сладкому и решить все проблемы. Но у них тоже есть побочные эффекты. Среди них нарушение выработки серотонина (так называемого «гормона счастья» — прим. ИА Регнум)», — объяснила диетолог.

Употребление кофе в больших количествах не пойдёт на пользу людям, склонным к мигреням. Также им будут вредны красное вино, сыр, шоколад. Но в целом кофе, по словам Русаковой, — это скорее полезный продукт, нежели вредный.

«Это профилактика онкологических заболеваний и депрессии. Оно стимулирует настроение, а также выводит излишние жидкости. Хотя в отдельных случаях этот напиток может провоцировать развитие мигрени и влиять на сердечно-сосудистую деятельность», — подчеркнула Русакова.

В целом же Русакова посоветовала россиянам в дни новогодних каникул планировать свой стол и не готовить много пищи заранее.

«Лучше приготовить поменьше, и когда оно закончится, приготовить ещё. Те, кто за три дня до праздников начинает делать заготовки салатов, рискуют столкнуться с бактериальной обсеменённостью этих блюд. Чем дольше мы храним продукты, тем выше возрастает риск пищевой инфекции. Еда должна быть максимально свежей. Кроме того, приёмы пищи нужно чередовать с какой-то физической активностью. Например, с прогулками на свежем воздухе», — сказала Русакова.

Также она призвала быть осторожнее с алкоголем, который растормаживает аппетит, и человек уже не контролирует, сколько он съел.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Русакова рассказала о том, какие продукты питания полезны для мозга. Таковыми оказались орехи и рыба. При этом колбасные изделия могут создать в организме избыточное количество холестерина, что может привести к соответствующим нарушениям сердечно-сосудистой системы и вследствие этого к проблемам с кровоснабжением головного мозга, в частности.

До этого норвежские учёные выявили несколько профессий, которые повышают риск развития слабоумия. К списку таковых учёные отнесли продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, медперсонал, фермеров, производителей продукции животноводства. Как оказалось, из-за длительного пребывания на ногах, тяжёлой физической нагрузки, неудобного графика работы такие люди часто страдают от стресса и повышенного риска эмоционального выгорания.

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова напомнила, что в зимнее время полезно пить напитки с большим содержанием витаминов. К таким относятся чай с корицей, гвоздикой и душистым чёрным перцем. Кроме того, она посоветовала зимой пить горячий шоколад и безалкогольный глинтвейн, который можно приготовить на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна.