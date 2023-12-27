Канберра, 27 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Большие планы Киева о новой масштабной волне мобилизации в ряды ВСУ могут стать для страны непосильной задачей. Такого мнения придерживаются журналисты австралийской газеты Australian Financial Review.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский теряет авторитет. При этом Запад не оказывает помощи в полном обещанном объёме, а население страны все больше устает от вооруженного конфликта.

«Чувство деморализации начинает просачиваться в украинскую политику и общество, подрывая единство и авторитет Зеленского», — говорится в материале.

Страны антироссийской коалиции уже не так решительны в поддержке Украины, считают авторы материала. Как пример они приводят такие данные: ЕС обещал Киеву к марту миллион артиллерийских снарядов, но сумел обеспечить меньше половины. А без западных денег и оружия у ВСУ дела уже плохи.

«Многие украинцы сопротивляются требованиям о дальнейшей мобилизации, и до 15 000 солдат пропали без вести», — говорится в статье.

Поэтому всё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки России, лишь бы быстрее закончить конфликт. Число населения с таким мнением выросло с 10% до 19%, указывают в AFR.

«Таким образом, Зеленский не может предложить своему народу мир и едва ли способен дать ему надежду. Неудивительно, что его популярность упала — с 84% до 62%, согласно опросу Киевского международного института социологии», — написали авторы.

Под конец этого года на фоне Зеленского Путин выглядит более оптимистично настроенным по ситуации на фронте. У президента России больше поводов для радости, сказано в материале.

Как сообщало ИА Регнум 26 декабря, правительство Украины внесло законопроект о мобилизации в Верховную раду. Некоторые нардепы раскритиковали документ. Депутат Евгений Шевченко считает, он загоняет мужское население страны в угол, жесток, нелогичен и даже нарушает права и свободы людей. А это чревато обратным эффектом, предупредил парламентарий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что планируется мобилизовать около полумиллиона человек. Однако, он пока не решил вопрос, где взять деньги на обеспечение призывников. В этой связи их число пока не точное, пояснил Зеленский. Секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко пояснил, что такое количество нужно для восполнения потерь и формирования новых подразделений, потому что ожидания быстрой победы не оправдались и нужно готовиться к долгим военным действиям.