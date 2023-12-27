Киев, 27 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Руководство метрополитена в Киеве решило закрыть второй участок Оболонско-Теремковской (синей) линии киевской подземки, так как там обнаружили проседание тоннеля. Об этом 27 декабря сообщил украинскому изданию «Экономическая правда» заместитель председателя столичной администрации Николай Поворозник.

Kay Nietfeld© Kay Nietfeld

«Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении», — рассказал он.

По его словам, это не большая проблема. Возможно, получится закрывать по одному проезду в тоннеле, тогда это позволит наладить на участке переменное движение поездов по двум направлениям, добавил представитель горадминистрации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в киевском метро произошла разгерметизация тоннеля на синей ветке, внутрь стала поступать вода, залив рельсы. Руководству метрополитена пришлось закрыть участок от станции «Дымеевская» до «Теремков». Перегонные тоннели на этом участке проложили с 2008 по 2010 год.

2 декабря в метро Киева произошёл пожар на станции «Герои Днепра», которая также находится на синей ветке. Дымом заволокло находящийся рядом торговый центр «Оазис». Потребовалась эвакуация посетителей.

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 17 декабря назвал происходящее в киевском метро коллапсом. По его информации, инфраструктура подземки полностью разрушилась, так как ей никто не занимается. Он также заявил, что ремонт в тоннелях затянется из-за нехватки средств и управленческих проблем.

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 декабря заявил, что после аварии в метро обрушится мост Патона в Киеве. Он также высмеял заявления, будто в авариях на объектах столичной инфраструктуры виноваты те, кто их построил.

Политолог Владимир Корнилов 12 декабря в беседе с ИА Регнум сообщил, что на Украине традиционно не хватает финансирования на обслуживание метро, мостов и других объектов инфраструктуры. Он отметил, что мост Патона давно испытывает проблемы, до смены власти после «евромайдана» его хоть как-то ремонтировали, но теперь нет и этого.