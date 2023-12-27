Москва, 27 декабря, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Российским шпажистам Сергею и Виолетте Бида грозит от пяти до 10 лет за самовольное оставление части или места службы, рассказал 27 декабря информированный источник.

«В отношении Сергея и Виолетты Бида расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы», — привело его слова «РИА Новости».

Супруги являются военнообязанными. По уголовной статье о самовольном оставлении части предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

О том, что МВД объявило чету Бида в розыск, ИА Регнум сообщало 27 декабря. Официально не объявлялось, по какой статье их разыскивают. Сергей — действующий офицер Росгвардии, Виолетта — действующая военнослужащая, и в этом качестве они без согласия российской стороны выступили на американском чемпионате, что послужило причиной отстранения Федерацией фехтования России старшего тренера мужской команды Александра Глазунова.