Санкт-Петербург, 27 декабря, 2023, 15:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали местную жительницу, обвиняемую в похищении двух детей. По информации петербургского Следственного комитета, она позвала к себе в гости двух младшеклассников и избила их нунчаками.

Иван Шилов ИА Регнум

27 декабря под предлогом погреться и попить чай 48-летняя женщина пригласила к себе двух школьников. Те согласились. Когда дети оказались в жилище, женщина начала избивать их нунчаками, распылила газ и угрожала им ножом. В её квартире на 4-й Советской улице они пробыли более часа.

Следователи отметили, что петербурженка уже состояла на учёте в полиции. Её привлекали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Сейчас её обвиняют по п. «д, ж» ч. 2 ст. 126 и п. «д, ж» ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (похищение человека, незаконное лишение свободы)», — уточнили в пресс-службе.

Детей отправили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Как передавало 23 ноября ИА Регнум, на Сахалине в городе Долинске в школе № 1 жестоко избили первоклассника. Его били в лицо, живот и пах. Сам ребёнок рассказал, что мимо проходил один из учителей, но не попытался помочь, пока мальчик побитый лежал на снегу.

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