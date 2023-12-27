Москва, 27 декабря, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Российские железные дороги (РЖД) запустят полностью импортозамещенный аналог «Ласточки» 28 декабря.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«На сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог «Ласточки», — сообщили «РИА Новости» в РЖД.

Новый электропоезд ЭС104 получил название «Финист». Название выбрали путём народного голосования. Первый «Финист» отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский.

Как сообщало ИА Регнум, в марте председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров анонсировал поставку полностью российского электропоезда. Он заявил, что поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине 2023 года, а поставка двухсистемных поездов намечена на 2025 год.

РЖД закупают поезда «Ласточка»у группы «Синара». Так, в 2023 году планируется к поставке 23 электропоезда. Ожидается, что «Ласточка» станут основным электропоездом для регионов России.