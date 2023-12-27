Москва, 27 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Бывший директор вещания телеканала RT Антон Красовский заявил, что никогда не был знаком с актёром театра Et Cetera Алексеем Черных. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

Maksim Konstantinov/Global Look Press Антон Красовский

Он также назвал бурной фантазией информацию о том, что его госпитализировали из квартиры, в которой обнаружили тело Черных.

«Я не то, что никогда его не видел, я не знал о его существовании. Я к этому не имею отношения», ― подчеркнул журналист.

На вопрос о своем самочувствии, госпитализированный Красовский заявил, что с ним сейчас всё нормально.

Источник ИА Регнум 25 декабря сообщил, что журналиста Антона Красовского госпитализировали две недели назад после потери сознания. По его словам, медперсоналу и охране поручили никого не пускать.

О госпитализации сам журналист сообщил в Telegram-канале 24 декабря, опубликовав пост с фотографией из больницы. Он написал, что в начале недели у него резко скрутило живот, началась тошнота, а потом он потерял сознание.

Главное управление разведки Украины спустя сутки после поста Красовского заявило, что причиной госпитализации российского журналиста якобы стало «отравление».

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник 25 декабря сообщил, что Черных находилось в квартире, из которой госпитализировали Красовского. По данным канала, Черных был близким другом журналиста.

Актёр театра, кино, артист дубляжа, также известный по роли в сериале «Глухарь» Алексей Черных скоропостижно скончался в Москве 23 декабря на 44-м году жизни.

Ранее сценарист Евгений Куратов опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что тело актёра театра Et Cetera Алексея Черных обнаружили в его квартире на севере Москвы. Он добавил, что не знал артиста и никогда его не видел.