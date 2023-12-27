Уфа, 27 декабря, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Сотрудники уфимского научного института «Роснефти» стали победителями конкурса Национальной технологической инициативы Up Great «Экстренный поиск». Программисты из Башкирии разработали самую эффективную поисковую систему, основанную на искусственном интеллекте, которая с высокой точностью определяет местонахождение человека и отображает координаты объекта на электронной карте.

Пресс-служба НК «Роснефть» Лучшую поисковую нейросеть создали инженеры из Башкирии

В работе уфимские специалисты использовали свое программное обеспечение и квадрокоптер, оснащенный камерами высокого разрешения. В систему были загружены топографические данные, включая фотоснимки, сделанные в разное время года и в различных погодных условиях. На создание основного технологического решения у команды ушло более двух месяцев. В финале конкурса нейросеть показала лучший результат, обнаружив 16 «пропавших» человек из 18. Всего в соревновании участвовало 140 команд из 45 регионов России.

Победители получили денежный приз в размере 100 млн рублей. В дальнейшем они планируют продолжить развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для решения производственных задач «Роснефти». В частности, подобные решения могут найти применение в мониторинге объектов на месторождениях компании.

Конкурс Up Great проходит в форме открытых соревнований ведущих инженерных команд. Задача участников — найти новые технологичные решения для задач глобального масштаба. Конкурсы реализуются в рамках Национальной технологической инициативы.