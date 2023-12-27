Москва, 27 декабря, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» создала дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП) и собирается проверить, как она будет действовать в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил в опубликованном 27 декабря интервью «РИА Новости» гендиректор предприятия Сергей Чемезов.

MOD Russia/Global Look Press

«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», — рассказал он.

Чемезов отметил важность новой разработки, так как она позволит исключить риск поражения экипажа на линии фронта. Кроме того, в «Ростехе» планируют ставить дистанционное оборудование и на другое вооружение, например, на самоходную противотанковую пушку 2С25М, добавил глава корпорации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря Чемезов также сообщил, что корпорация скоро поставит в зону СВО новейшую гаубицу «Коалиция», которая даст российским артиллеристам существенное преимущество перед натовским вооружением. Гаубица прошла испытания, началось её производство, первую партию поставят до конца декабря.

Глава «Ростеха» также сообщил о создании малогабаритных радиолокационных станций. Они засекают вражеские беспилотники за несколько десятков километров, что позволяет защитить российских бойцов. Новинку уже начали поставлять на наиболее опасные направления.