Москва, 27 декабря, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Общественный резонанс и давление могут обернуться для блогера Анастасии Ивлеевой серьёзными юридическими последствиями, в том числе и удовлетворением взыскания в один миллиард рублей. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

Кадр из видео Анастасия Ивлеева

Ранее Лефортовский суд Москвы пришёл к выводу, что «голая» вечеринка блогера и телеведущей Насти Ивлеевой является пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, продюсер Александр Иншаков подал в Хамовнический суд Москвы коллективный иск к Ивлеевой о компенсации морального вреда на 1 млрд рублей. Телеведущую обвиняют в «умышленном посягательстве на традиционные российские семейные и культурные ценности» и «безответственном отношении» к стране.

По мнению юриста и адвоката Кочерина, сейчас ещё нет достаточных оснований для того, чтобы подвергнуть Ивлееву реальному наказанию. Но дела могут получить развития из-за слишком сильного общественного волнения и недовольства.

«Есть много юридических вопросов, не позволяющих однозначно удовлетворить ни один иск. Но с учётом общественного резонанса, давления и внимания допускаю, что возможны различные варианты развития событий. Могут удовлетворить некоторые иски», — поделился Кочерин.

Он отметил, что наиболее вероятно развитие дела о миллиардной компенсации за моральный ущерб, который потребовал продюсер Иншаков. Хотя, по оценке юриста, иск вызывает множество вопросов.

«Коллективный иск направлен больше на общественное порицание и привлечение внимания. С точки зрения закона достаточных оснований нет, поскольку с иском в суд может обращаться лицо потерпевшее, кому причинён вред. Здесь возникает резонный вопрос к подавшим — зачем они смотрели на кадры с этой вечеринки, если она их оскорбляет. Но в практике такое было, чтобы дело получало развитие из-за общественного резонанса», — пояснил эксперт.

Также у Кочерина есть сомнения и в том, что Ивлеевой грозит лишение свободы по делу об организации вечеринки, в которой усмотрели пропаганду нетрадиционных отношений. Он отметил, что для возбуждения дела сама телеведущая или участники её вечеринки должны признать, что они принадлежат к группе людей, пропагандирующих такие нетрадиционные ценности, и что они поддерживают запрещённое движение, признанное в РФ экстремистским.

«Не думаю, что ей грозит реальное наказание в виде лишения свободы. Здесь не идёт речь о принадлежности к какой-то экстремистской организации. Пока нет достаточных оснований для привлечения к ответственности по делу об экстремизме», — рассказал Кочерин.

По его мнению, следователи будут разбираться отдельно в отношении каждого из участников мероприятия.

В свою очередь юрист Мария Ярмуш считает, что наибольшее развитие и последствие в виде наказания может грозить Ивлеевой по делу о налогах. Она обратила внимание, что сейчас ФНС организуют проверки счетов телеведущей.

«Если у неё найдут нарушения, если она регистрировалась как самозанятая, выстраивала схемы с получением прибыли на счета знакомых, то может быть досчитан неуплаченный налог и могут быть уголовные санкции. Это законная деятельность ФНС, может, несколько ускоренная из-за резонансной вечеринки», — пояснила Ярмуш.

Как сообщало ИА Регнум, участника скандальной вечеринки рэпера Vacio 22 декабря по решению Лефортовского районного суда Москвы оштрафовали на 200 тыс. рублей и арестовали на 15 суток. Его признали виновным в нарушении общественного порядка в виде нецензурной брани и распространении в телеграмм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса ― Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие.

Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После это от участников вечеринки последовали извинения. Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды нетрадиционных ценностей в фото — и видеоматериалах с «голой» вечеринки и уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента.