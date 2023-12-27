Москва, 27 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Участник СВО, военный волонтёр ЖИВОВZ отреагировал в Сети на извинения Филиппа Киркорова за участие в «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой.

Кадр из видео Военный волонтёр ЖИВОВZ

Боец подчеркнул, что военные не собираются принимать извинения артиста.

«Филипп, мы твои извинения не принимаем! Возьми миллиард рублей и пожертвуй на фронт! На них купят «буханки» с глушителями, коптеры и т.д. И тогда будем считать, что ты хоть до конца жизни можешь голым по Москве ходить, как идиот. Армии помогайте! Чего вы дурку включаете?! Вы пируете во время чумы!» — сказал волонтёр в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Также военный волонтёр высказался и в адрес Ивлеевой.

«Ивлеева тоже могла все эти собранные деньги не на какую-то (эфемерную) благотворительность перевести, а на армию! А то, когда вы 20 лет на «огоньках» бомбили, зарабатывая на наших мужиках и бабах, которые сейчас воюют на фронте, вас всё устраивало. Но как только они пошли умирать за наше Отечество, выяснилось, что это не ваши проблемы. Что ваши деньги — это ваши деньги, а наши проблемы — это наши проблемы», — эмоционально резюмировал доброволец.

Как сообщало ИА Регнум, Филипп Киркоров публично раскаялся за то, что участвовал в «голой» вечеринке. Певец записал видеообращение, в котором рассказал, что зашел туда всего на пять минут и ушел сразу, как понял, что там происходит. Также Киркоров считает, что в такое трудное и героическое время артист такого масштаба, как он, не должен так безответственно относиться к участию в мероприятиях. Тем не менее, Киркорова всё-таки решили вырезать из новогодних эфиров телеканалов. Вместе с ним зрители не увидят в праздничных трансляциях певицу Лолиту Милявскую и блогера Настю Ивлееву.

Как сообщало ИА Регнум 27 декабря, Лефортовский суд Москвы в ходе заседания по делу ещё одного гостя «голой» вечеринки рэпера Vacio (Николая Васильева) дал исполнителю 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Рэпер пришёл на вечеринку, надев носок на половой орган.

Кроме того, суд усмотрел в самой вечеринке пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В постановлении говорится, что тематическая вечеринка, которая проходила в столичном ночном клубе «Мутабор», направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с помощью распространения информации посредством СМИ и Сети.