Москва, 27 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о последствиях «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Во время брифинга 27 декабря он призвал остаться одними из очень немногих, кто не обсуждает эту тему.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Прошу вас меня помиловать. Давайте останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса. После негативной общественной реакции на произошедшее блогер извинилась, признала, что осознала свою ответственность за произошедшее, и заявила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

Позднее за участие в мероприятии публично извинились эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан. Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба россиянам вследствие нарушения достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей.