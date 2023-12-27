Песков отказался обсуждать «голую» вечеринку Ивлеевой
Песков заявил, что не хочет обсуждать «голую» вечеринку Ивлеевой
Москва, 27 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о последствиях «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Во время брифинга 27 декабря он призвал остаться одними из очень немногих, кто не обсуждает эту тему.
«Прошу вас меня помиловать. Давайте останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — заявил представитель Кремля.
Как сообщало ИА Регнум, вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса. После негативной общественной реакции на произошедшее блогер извинилась, признала, что осознала свою ответственность за произошедшее, и заявила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.
Позднее за участие в мероприятии публично извинились эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан. Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба россиянам вследствие нарушения достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей.