Афины , 27 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. На юге Пелопоннеса потерпел крушение учебный самолёт Τ-2 Buckeye ВВС Греции. Об этом 27 декабря сообщило общественное телевидение ERT.

Джерри Ганнер

«Крушение учебного самолета ВВС произошло около северных ворот аэропорта Каламата вскоре после 11:00 утра (12:00 мск)», ― говорится в материале.

Уточняется, что это был двухместный самолёт T-2 из 120-го учебного авиакрыла. На его борту находился один офицер. Данных о том, что пилот сумел катапультироваться, не поступало. Сейчас ведут его поиски.

По предварительной информации, падению предшествовал взрыв.

Позднее стало известно, что пилот погиб. Им оказался 40-летний Эпаминондас Костеас.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 августа в Калифорнии разбился истребитель F-18 Вооружённых сил США. Самолёт рухнул возле авиабазы морской пехоты Мирамар в Сан-Диего. Разрушений на земле не было, подтвердили в Пентагоне.

10 ноября аварию потерпел американский военный самолёт. Он упал в море во время тренировочного полёта в восточной части Средиземного моря.

Самолёт военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии разбился около города Пасуруан в провинции Восточная Ява 16 ноября. Он потерпел крушение на склонах горы Бромо у Пасуруана.