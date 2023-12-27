ВСУ атаковали дроном-камикадзе машину с гражданскими в Херсонской области
Херсон, 27 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали FPV-дроном «камикадзе» машину с двумя мирными жителями в Херсонской области, один человек погиб. Об этом рассказал источник ИА Регнум.
Инцидент произошёл 26 декабря на трассе с. Каиры — с. Васильевка, в 800 м от переправы, сооружённой у разрушенного моста.
Как только гражданская машина приблизилась к переправе со стороны подконтрольной Украинетерритории был выпущен дрон-камекадзе. В результате удара повреждён гражданский автомобиль «Лада Приора», в котором ехали 56-летний мужчина и 54-летняя женщина. Мужчина погиб на месте, а пострадавшую с тяжёлыми травмами госпитализировали.
26 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ целенаправленно бьют дронами по гражданским лицам на левом берегу Днепра.
«Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка — Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, за 25 и 26 декабря беспилотники-камикадзе ВСУ взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля, в результате чего в общей сложности два водителя погибли, трое пассажиров были ранены.