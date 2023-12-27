Херсон, 27 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали FPV-дроном «камикадзе» машину с двумя мирными жителями в Херсонской области, один человек погиб. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Ashley Chan/Global Look Press

Инцидент произошёл 26 декабря на трассе с. Каиры — с. Васильевка, в 800 м от переправы, сооружённой у разрушенного моста.

Как только гражданская машина приблизилась к переправе со стороны подконтрольной Украинетерритории был выпущен дрон-камекадзе. В результате удара повреждён гражданский автомобиль «Лада Приора», в котором ехали 56-летний мужчина и 54-летняя женщина. Мужчина погиб на месте, а пострадавшую с тяжёлыми травмами госпитализировали.

26 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ целенаправленно бьют дронами по гражданским лицам на левом берегу Днепра.

«Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка — Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, за 25 и 26 декабря беспилотники-камикадзе ВСУ взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля, в результате чего в общей сложности два водителя погибли, трое пассажиров были ранены.