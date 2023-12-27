Санкт-Петербург, 27 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Украинские военные во время воздушной атаки по порту в Феодосии намеренно старались повредить большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» ВМФ России, так как в Киеве опасаются высадки морского десанта, заявил 27 декабря телеканалу «Царьград» капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

Минобороны России

«Они целенаправленно бьют именно по десантным кораблям, мне кажется, опасаясь морского десанта в случае продвижения наших войск по сухопутной части в связи с освобождением Марьинки и так далее», — сказал он.

По мнению эксперта, украинское руководство стало придерживаться стратегии по предотвращению новых наступлений российской армии.

ВСУ нанесли удар по военно-морскому порту в Феодосии в ночь на 26 декабря. Пострадали пять человек, погибла 65-летняя женщина, работавшая там охранником.

В Минобороны сообщили, что во время отражения удара украинской армии получил повреждения БДК «Новочеркасск». При этом российские силы ПВО уничтожили два самолёта Су-24 ВСУ, запускавшие управляемые ракеты.

Жителей домов, находящихся рядом с атакованным портом, эвакуировали. Свои дома покинули более 350 человек. Их разместили в двух пунктах временного размещения.