Москва, 27 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. С блогера Валерии Чекалиной, более известной под ником Лерчек, сняли все ограничения. Об этом 27 декабря сообщил её адвокат Константин Третьяков.

Кадр из видео Валерия Чекалина

«СК снял запрет определённых действий, наложенный ранее на моих подзащитных Чекалиных», ― сказал в беседе с ТАСС правозащитник.

Он уточнил, что теперь им можно общаться с любыми людьми, пользоваться телефоном, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, свободно перемещаться, и в том числе пользоваться интернетом.

На странице в соцсети Лерчек уже опубликовала видео с супругом Артёмом Чекалиным и детьми. Все семейство — в нарядных костюмах. На фоне видеоряда звучит голос блогера.

«Мы вернулись, чтобы остаться», — написала блогер.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о неуплате налогов в размере 311 млн рублей против Валерии и Артёма Чекалиных Следственный комитет возбудил в марте. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары.

В конце сентября 2023 года ФНС обязала Лерчек выплатить штраф в размере 124 млн рублей за неуплату налогов.

19 ноября адвокат супружеской пары Константин Третьяков сообщил, что блогер и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. Он добавил, что блогеры доплатили 296 млн рублей. Как пояснил адвокат, из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов.

22 декабря Telegram-канал «112» сообщил, что Лерчек могут быть предъявлены новые обвинения по неуплате налогов. В рамках ещё одной налоговой проверки выявлено, что она скрыла от ФНС доходы на 250 млн рублей.