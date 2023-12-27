Москва, 27 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Международный косметический концерн Avon, заявлявший о прекращении инвестиций в Россию, решил не уходить из страны. Об этом 27 декабря сообщил «Коммерсантъ».

Bruno Rocha / ZUMAPRESS / Global Look Press

В апреле 2023 года производитель начал готовить к продаже единственное предприятие в Наро-Фоминске. О полной продаже бизнеса на тот момент речи не было, но спустя время Avon получил несколько предложений. Компания решила отказаться от них из-за нежелания терять стабильно работающее дело.

По данным «Ъ», оборудование на заводе позволяет выпускать в том числе парфюмерную продукцию, и именно это в совокупности с отработанной системой прямых продаж вызвало интерес к покупке Avon. Как отметили авторы материала, несмотря на то, что брендом владеет компания из дружественной России Бразилии, в случае продажи сделку пришлось бы согласовывать в правой комиссии по иностранным инвестициям, так как бенефициар российского подразделения — Avon Netherlands Holdings II.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что многие ушедшие из России компании жалеют о своём решении. Он отметил, что организации перестают контролировать прибыль в то время, как их товары продолжают поступать в Россию. В апреле стало известно, что потери зарубежных производителей могли составить в общей сложности $2 млрд, а объём недополученной прибыли может составлять от $1,3 млрд до $1,5 млрд. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Западу не удалось спровоцировать катастрофу антироссийскими санкциям, и для Москвы открылись новые направления развития после ухода западных компаний. По его словам, это открыло ниши российскому бизнесу, что позволило экономике продвигаться вперёд.

Так, после начала СВО Carlsberg заявил о приостановке производства и продажи продукции флагманского бренда в России, при этом заводы «Балтики» оставили как отдельный бизнес, чтобы поддержать сотрудников. В марте 2023 года в компании заявили, что концерн завершит продажу российского сегмента бизнеса до наступления лета. 16 июля акции «Балтики» наряду с компаний Danone передали Росимуществу. Практически сразу ведомство определило нового главу производства — им стал Таймураз Боллоев, который уже возглавлял предприятие в 1991 году.