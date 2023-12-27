Феодосия, Крым, 27 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Единственной погибшей в результате удара ВСУ по порту в Феодосии оказалась охранник военно-морского порта Надежда Т. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

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По его словам, 65-летняя женщина получила не совместимые с жизнью травмы. Ещё четыре человека пострадали, госпитализация потребовалась одному.

В ночь на 26 декабря Украина нанесли ракетный удар по порту в Феодосии. Собсеседник агентства отметил, что из-за последствий обстрела вводился режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Как сообщили Минобороны и власти Крыма, в результате ракетного удара был повреждён десантный корабль «Новочеркасск». По словам собеседника агентства, из-за ЧП были эвакуированы 106 человек, среди которых 25 детей и один маломобильный взрослый.

В настоящее время оцениваются повреждения и ведётся оценка ущерба.

Известно, что взрывной волной повредило порядка 607 окон.

26 декабря в Минобороны уточнили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских самолёта Су-24 в районе населённого пункта Жовтень. Именно эти самолёты запускали авиационные управляемые ракеты по порту Феодосии.