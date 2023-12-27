Москва, 27 декабря, 2023, 14:01 — ИА Регнум. МВД объявило в розыск призёров Олимпийских игр и Чемпионатов мира по фехтованию на шпагах Сергея и Виолетту Бида. Они покинули Россию и перебрались в США. При этом не уточняется, по какой статье уголовного кодекса супругов объявили в розыск.

РИА новости

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — указали в базе розыска министерства.

Сергей является серебряным призёром Олимпиады 2020 года в командном турнире, трёхкратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (2017—2019) и двукратным призёром чемпионатов мира. Его жена Виолетта — серебряный призер чемпионата мира и Европы 2019 года, участвовала в Олимпиаде 2020 года.

В Соединённые Штаты супруги переехали в июне этого года. Там они тренируются и работают тренерами в Academy of Fencing Masters в Сан-Хосе, штат Калифорния.

ТАСС уточнило, что Сергей — действующий офицер Росгвардии, Виолетта — действующая военнослужащая. В этом качестве они без согласия российской стороны выступили на американском чемпионате. Это стало причиной отстранения ФФР (Федерацией фехтования РФ) от должности старшего тренера мужской команды российских фехтовальщиков Александра Глазунова.