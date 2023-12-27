Вашингтон, 27 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике ради защиты Северного Ледовитого океана. Аналогичным образом следует поступить и другим странам. Об этом заявил американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.

Иван Шилов, ИА REGNUM

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что США «ходят по тонкому льду», выдвигая такие претензии, потому что страна ещё не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву.

Стейнер уверен, что вместо погони за ресурсами в Арктике странам необходимо объединиться и приложить усилия для бессрочной защиты Северного Ледовитого океана.

«Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана», — добавил зоолог.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии. Одной из главных целей этого расширения назвали получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов для электромобилей.

В Госдепе уточнили, что границы расширенного континентального шельфа США не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов выразил мнение, что такие действия со стороны США могут привести к усилению напряжённости. Он подчеркнул, что расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что расширение США части собственной территории континентального шельфа в Арктике может вызвать международные споры. По его словам, это может негативно сказаться на разработке шельфа другими странами, так как американские власти могут запретить это.

О международном праве Вашингтону напомнил и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он заявил, что США своим заявлением пренебрегают международным форматом, ведь такие действия не могут приниматься в одностороннем порядке.