Москва, 27 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Московский суд приговорил треш-блогера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник) к трём годам колонии по делу о порнографии в интернете. Об этом 27 декабря сообщили в прокуратуре Москвы.

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«Суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографии в интернете и приговорил к трём годам лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Олейника взяли под стражу в зале суда. Согласно решению суда, отбывать наказание треш-блогеру предстоит в исправительной колонии общего режима.

В ноябре 2023 года Форкс признал вину в распространении порнографии в интернете. Как заявил его адвокат Константин Ерохин, он сотрудничал со следствием и перечислял деньги на благотворительность, а к моменту подачи заявления о соответствующем преступлении канал Форкса, содержавший непотребные материалы, удалили. Дело возбудили летом, после чего блогера сразу задержали, но отпустили под подписку о невыезде.

В течение года треш-блогер несколько раз оказывался фигурантом скандалов. В январе на него завели дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), позднее арестовали на 12 суток за хулиганство и затем задержали в Санкт-Петербурге после заявления матери ребёнка, который пожаловался на распространение блогером «некой информации», вероятно, имевшей отношение к пропаганде ЛГБТ.