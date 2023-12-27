Москва, 27 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Участники скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор» 22 декабря получили шанс исправиться. Широкое общественное возмущение показало этим людям, что нужно, осознав случившееся, стать лучше, заявила 27 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире Sputnik.

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Дипломат отметила, комментируя скандал вокруг «голой» вечеринки, что многие в стране осудили их поведение и что люди не хотят, чтобы им навязывали «вот этот мрак».

«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше», — сказала Захарова.

По её словам, каждый человек получает болезненные уроки. Они дают человеку возможность, сделав выводы, стать лучше. Представитель МИД выразила надежду, что участники скандала осознают, что на самом деле произошло, и исправятся.

Как сообщало ИА Регнум, «голую вечеринку» в «Мутаборе» организовала блогер Анастасия Ивлеева. После того как в интернет попали фотографии и видеоролики, снятые в клубе, российские пользователи выразили возмущение внешним видом участников, поскольку многие пришли в полуобнажённом виде.

Накануне, 26 декабря, участвовавшие в мероприятии Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и Ксения Собчак выложили обращения, в которых объяснили, почему оказались на мероприятии. Все они заявили, что хотят и дальше работать в России. Записала обращение и Ивлеева, попросив дать ей «второй шанс».

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую вечеринку» пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Заседание проходило по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), арестованного на 15 суток после участия в вечеринке.