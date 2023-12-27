Москва, 27 декабря, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В России в целом удалось не допустить распространение кори. При этом мир вокруг «горит» корью. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она уточнила, что в стране зафиксировали 123 случая завоза кори из 16 разных стран.

«Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», ― сказала Попова.

При этом она назвала контролируемой ситуацию с заболеваемостью корью в России. По её словам, все случаи заболевания быстро выявляли и сразу купировали, не допуская его распространения.

Глава ведомства отметила, что вакцина защищает от инфекции, а заражаются ей непривитые.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Роспотребнадзор направил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) предписание о проведении противоэпидемических мероприятий из-за выявления кори у студента. В вузе ввели ограничения на очное посещение университета студентами и преподавателями. Помимо этого, специалисты определили круг лиц, контактирующих с больным, и приняли меры для недопущения распространения заболевания.

В мае корь выявили у одного из студентов исторического факультета МГУ. В здании университета на Ломоносовском проспекте провели дезинфекцию, вакцинацию студентов и преподавателей, которые не были привиты и ранее не болели корью.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что проблема с вакцинами от кори, краснухи и паротита является техническим сбоем. Глава государства уточнил, все решения по этому вопросу уже приняли, и выразил надежду, что эта проблему решат в ближайшее время.