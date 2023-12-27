Берлин, 27 декабря, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Киевским властям, вероятно, придётся смириться с потерей части территорий при перемирии с Россией, заявил 27 декабря премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Говоря об этом, он использовал термин «временно недоступные территории».

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«Как и в других крупных конфликтах, на поиск окончательного решения по Украине потребуется время», — заявил он в интервью медиагруппе Funke.

Политик призвал немецкие власти выступить с дипломатическими инициативами по Украине и заявил, что Берлин желает лишь поставок оружия. Кречмер указал на то, что в США поняли, что таким образом в конфликте победить не получится.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что в случае, если Киев не пойдёт на окончание конфликта на приемлемых для Москвы условиях, Украина потеряет ещё часть территорий. Он отметил, что российская армия в полном объёме выполнит все задачи и что из-за продолжения конфликта киевские власти и ВСУ уже находятся на грани полного коллапса.

Позднее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия по итогам проведения специальной военной операции может освободить Харьков и Одессу. По его мнению, непонятно, в каком состоянии будет находиться Украина, когда её население сократилось в два раза, а возможности Запада для дальнейшей помощи Киеву оказались под вопросом.

В декабре обозреватель Юсель Оздемир назвал ситуацию на Украине не патовой, а разочаровывающей, так как страна неизбежно потерпит поражение в военном конфликте, потеряет территории и останется полностью разорённой.

Позднее польский эксперт Яцек Бартосяк предрёк Украине потерю выхода к Чёрному морю. В статье для издания Do Rzeczy он отметил, что Россия вскоре добьётся целей, поставленных в специальной военной операции, а украинские войска не получают необходимых боеприпасов, так как их у союзников просто нет.