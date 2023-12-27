Мадрид, 27 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Выступающий за испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» российский полузащитник Арсен Захарян после травмы уехал в Россию. Об этом 27 декабря сообщил портал sport24.

РИА Новости / Александр Вильф

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию», — сообщили в ФК журналистам.

В пресс-службе добавили, что состояние здоровья российского полузащитника оценят после того, как игроки вернутся в Испанию и их осмотрят медики.

Захарян из-за травмы пропустил матч «Реал Сосьедад» с «Кадисом». Встреча команд завершилась со счётом 0:0. Футболист в этом сезоне сыграл за испанскую команду 17 матчей, за это время он отдал одну голевую передачу.

Как сообщало ИА Регнум, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года, заключив контракт на шесть лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за который сыграл 89 матчей, забив 19 голов и сделав 20 голевых передач.

В октябре Захарян впервые принял участие в матче Лиги чемпионов. Его команда выступила против португальского ФК «Бенфика». Полузащитник вышел на 76-й минуте. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.