Москва, 27 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Евросоюз собирается вести и поддерживать конфликт на Украине за счёт населения европейских государств. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политический аналитик Александр Сосновский.

Christoph Reichwein/Global Look Press

Ранее британское издание Financial Times сообщило о рассмотрении Евросоюзом запасного плана оказания финансовой помощи Украине суммой в 20 миллиардов евро. Поиск новых вариантов финансирования потребовался после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС заблокировал поправку в бюджет, предусматривающий выделение Украине до 50 миллиардов евро.

Политический аналитик Сосновский выразил уверенность, что новый план финансовой помощи будет основан на сборе налогов с населения европейских государств. Так, например, в Германии уже допустили повышение налогов, чтобы часть с них отправлять на помощь киевскому режиму.

«Можно не сомневаться, что Европейский союз найдёт возможности, как содрать лишнюю копейку, чтоб перевести эту помощь на Украину. Вопрос поднятия налогов будет, конечно, основополагающим. Это будет означать некий налог солидарности с народом Украины. Это абсолютно извращённый способ оказания помощи, который показывает только одно — Евросоюз собирается вести или поддерживать конфликт на Украине за счёт населения», — поделился Сосновский.

По его мнению, европейские чиновники не предпринимают попытки создать новые экономические программы, а используют в своих целях доходы населения, которое может и не поддерживать развитие боевых действий на Украине. Сосновский считает, что если в европейских странах будут вводить налог солидарности, то это пойдёт не только на обещанную Киеву помощь.

«Что касается Германии, то это выглядит как перевёрнутая с ног на голову система оказания помощи пополнения средств бюджета. Если страна пойдёт на это и введёт налог солидарности, то они соберут деньги не только на помощь Украине, то и такую сумму, которая будет способна залатать дыры в бюджете ЕС. И появляется вопрос — а не это ли является основной целью Евросоюза?» — отметил политолог.

По мнению Сосновского, ситуация с выделением средств на помощь Украине не так однозначна, как кажется, поскольку у руководства ЕС есть и свой корыстный интерес. Сейчас, когда практически все европейские страны отказались от сотрудничества с Россией, в том числе в энергосфере, многие ощутили серьёзные удары по собственным экономикам. И это будут пытаться исправлять любыми способами.

«То есть они создают новую систему, при которой можно обирать собственное население, прикрываясь якобы новыми фондами и идеей оказания помощи Украине. Но в любом случае можно сделать вывод, что Евросоюз также как и правительство, например, Германии просто используют конфликт на Украине для пополнения собственной казны», — заключил Сосновский.

Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на период с 2024 по 2027 год. Он уточнил, что против такого решения выступила Венгрия.

15 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к внесению дополнительных взносов в бюджет Евросоюза в обмен на упрощение бюджетных норм в Европе готовы для продолжения помощи Киеву 26 стран — участниц организации. Фон дер Ляйен уточнила, что ЕК вместе с получением нового финансирования также примет «сложные решения» по перераспределению средств в существующих программах.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что власти Соединённых Штатов Америки пытаются переложить на Евросоюза многомиллиардные расходы на поддержание украинского кризиса.