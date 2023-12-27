* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Следственный комитет проведёт ещё одну проверку антироссийских заявлений Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на движение «Зов народа».

Иван Шилов ИА REGNUM

«СК проведёт ещё одну проверку высказываний иноагента Максима Галкина», — уточнили журналисты.

Сообщается, что движение направило в СК обращение с просьбой проверить высказывания комика. Галкин критиковал Россию и её Вооружённые силы, а также комментировал события в Буче, Одессе, Мариуполе, историю с малазийским боингом, упавшим в июле 2014 года на территории ДНР.

ИА Регнум 26 декабря сообщало, что следователи отказались возбуждать дело против Галкина и его супруги — певицы Аллы Пугачёвой по статье о фейках против российской армии. Они не нашли для этого оснований после проведённой проверки. Не уточнялось, какую информацию проверяли в следствии, но ранее из столичного главка МВД туда поступили материалы о публикации Пугачёвой в сети заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

В Головинский районный суд Москвы 17 октября в отношении Галкина поступил запрос о нарушении им закона об иноагентах. Уточнялось, что тот якобы не предоставил сведения, которые по закону должен предоставлять иноагент. Статья предусматривает штраф для физических лиц в размере от 30 до 50 тыс. руб.

Через несколько дней, 21 октября, Галкин назвал иноагентов врагами народа, но при этом выразил гордость, что сам попал в этот список. По его словам, это «приличные» враги народа.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Галкин начал публично критиковать Россию. В том же году он вместе с Пугачёвой уехал в Израиль, а на фоне эскалации палестино-израильского конфликта семейство перебралось на Кипр, где ранее приобрело дом.

Во время выступления на Кипре в октябре он обрадовался русскоязычной аудитории, приветствовав её по-украински. Галкин пожаловался, что больше не может зарабатывать в России для Украины и признался, что регулярно тратит деньги на поддержку украинской стороны. В своих выступлениях комик не отступал от привычного курса с похвалой украинцев и критикой россиян.

В середине декабря появились сообщения, что пара с детьми намерена переехать в Лондон. Как отмечалось, Пугачёва захотела дать детям британское образование, кроме того, ей не подошёл кипрский климат.

Российский телеведущий Юрий Николаев 26 декабря назвал Галкина причиной всех несчастий и отъезда из России Пугачёвой. Схожего мнения придерживается и российская журналистка и главред телеканала RT Маргарита Симоньян.