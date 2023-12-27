Москва, 27 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования в Татарстане уголовного дела по факту убийства матери участника специальной военной операции. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

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«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому В. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Преступление произошло 21 декабря. В убийстве подозревают двоих граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения. Их объявили в розыск. По сообщению правоохранителей, матери участника СВО было 46 лет.

По данным полиции, в июне этого года сын убитой приезжал домой в отпуск из зоны проведения СВО. Мать сообщила ему, что влюбилась в иностранца, собирается замуж и попросила 450 тысяч рублей, чтобы внести первоначальный взнос за ипотеку. Боец передал женщине деньги. После отпуска молодой человек уехал на фронт. Военнослужащий вернулся домой в следующий раз уже в декабре. Его встретили папа и младший брат. Мама на звонки не отвечала. Тогда все трое начали её искать. После неудачных попыток связаться с женщиной они подали заявление в полицию.

Правоохранителям удалось установить, что двое приезжих из Узбекистана зашли в подъезд, где жила женщина. Вышли они оттуда уже с подозрительными пакетами в руках. Пройдя около сотни метров, мужчины выбросили свою ношу в канализационный люк. Именно там и нашли расчлененное тело матери бойца. Кроме совершения убийства преступники ещё и ограбили жертву.

Как сообщало ИА Регнум, в Петербурге матери избитого ветерана СВО начали угрожать. Это началось после того, как правоохранители арестовали двух напавших на бойца-инвалида выходцев из Грузии и Абхазии — Иракли Мунчаву и Рустама Лакашию. Конфликт начался с того, что бывший участник спецоперации Виталий Павловский сделал им замечание за неправильную парковку. За что Мунчава и Лакашия избили военного, не беря в расчёт, что он без руки. При этом нападавшие выкрикивали националистические оскорбления.