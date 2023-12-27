Москва, 27 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Беспорядки в Абхазии из-за дачи в Пицунде искусственно организовали извне, заявил 27 декабря глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, государственная дача с территорией в 180 гектаров — старая, времён Иосифа Сталина. В соответствии с межправительственным соглашением она принадлежит России, и ратификацию документа уже поддержал парламент Абхазии.

ТАСС

«Всё остальное — это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, которые заинтересованы в этом», — сказал парламентарий.

Как он отметил, искусственное подогревание беспорядков извне очевидно, поэтому не стоит остро воспринимать ситуацию.

«Было подписано межправсоглашение России и Абхазии, нам его не надо ратифицировать, а им надо», — заявил Карасин «РИА Новости».

Госдача в Пицунде находится в российское аренде по соглашению правительств стран от 14 сентября 1995 года. Новое межправительственное соглашение России и Абхазии подписали в январе 2022 года, но абхазская оппозиция выступала против его ратификации, посчитав, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны.

Как сообщало ИА Регнум, утром того же дня стало известно, что парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России гос дачи «Пицунда». Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, ратификацию поддержали 26 депутатов из 35. Он пояснил, что в законе указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгнут и дачу вернут в собственность Абхазии. В связи с этим, активисты абхазской оппозиции собрались у здания Народного собрания, выступив против передачи госдачи. В беспорядках участвовали обычные граждане и члены общественных и политических организаций.