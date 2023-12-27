Москва, 27 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Заявление британского МИД о намерении продолжать поддержку Киева безумно и оторвано от реальности, сообщила 27 декабря на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«[Расцениваем это заявление как] абсолютно безумное, оторванное от реалий, как спонсирование политического проекта, как акт русофобии, как акт, направленный против подданных своей же собственной страны, потому что всё это ударяет по национальным, исконным и истинным интересам той же самой Британии», — заявила Захарова.

Людей просто натравливают друг на друга, вводят в заблуждение, и делают это британские политики, подчеркнула

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон планирует в следующем году сохранить помощь, которую он оказывает Киеву, на прежнем уровне.

Британский дипломат рассказал в интервью The Telegraph, что сейчас решается вопрос о том, какие из расходов британского бюджета на помощь Украине можно будет перевести на многолетнюю основу. Не исключено, что Великобритания усилит поставки Киеву оружия и техники.