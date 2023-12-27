Киров, 27 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Кирове многодетная мать утопила в раковине двух новорождённых детей. По информации источника РЕН ТВ, она родила их в ванной и решила от них избавиться. Это произошло 26 декабря.

MikeBird

Знакомый женщины пришёл в квартиру после просьбы посидеть с детьми, которые уже спали. В какой-то момент он услышал крики в ванной и шум воды, а после увидел двух мёртвых детей — мальчика и девочку.

«Через какое-то время мужчина услышал крики женщины в ванной и шум воды, а когда попросил её открыть дверь, то обнаружил в раковине двух мёртвых новорождённых», — рассказал источник телеканала.

Сообщается, что она скрывала беременность от близких. В то же время она воспитывает четырёх детей, которых уже передали отцу. С ним женщина находится в разводе.

После убийства детей мать госпитализировали. Поскольку она находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), то не может объяснить мотив своего поступка. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве новорождённых детей.

Как сообщало 26 декабря ИА Регнум, 19-летняя мать едва не убила новорождённую дочку. Это произошло, когда они обе были дома. Девочка начала громко плакать.

Мать, разозлившись на неё, кинула ребёнка со всей силы на диван, а после начала душить. Увидев, что дочь посинела, она испугалась и вызвала скорую помощь. В состоянии комы девочку увезли в больницу.