Москва, 27 декабря, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Реставрация городской усадьбы Шубиных будет проведена по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Городскую усадьбу Шубиных на ул. Малая Дмитровка отреставрируют по программе «1 рубль за квадратный метр в год». В ноябре инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия», — написал градоначальник. Он добавил, что в рамках программы инвестор получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки. Сергей Собянин уточнил, что остальные помещения усадьбы Шубиных находятся в частной собственности, но по условиям договора фасады объекта будут отреставрированы целиком.

«Программа работает в столице больше 10 лет и выгодна всем: город преображается, а бизнес после проведения реставрации может пользоваться недвижимостью по символической цене. По льготной программе полностью завершены реставрационные работы уже на 22 объектах культурного наследия», — заключил мэр.