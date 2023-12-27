Москва, 27 декабря, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В случае введения требований к уровню их локализации в регионах России Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе следует начать контролировать цены на автомобили такси. С таким предложением выступил Совет Федерации. Об этом сообщил портал «Автоновости дня».

Дарья Антонова ИА REGNUM

В Совфеде пояснили, что на такой шаг следует пойти во избежание ценового сговора со стороны поставщиков. Также необходимо ввести контроль за порядком продажи машин с предприятий напрямую без наценок дилеров и посредников с учётом согласования сделки антимонопольным органом, указано в рекомендациях по изменениям в закон о такси.

Региональным государственным органам Совфед предложил перенять столичный опыт и, в случае введения требований к уровню локализации машин, выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на их покупку.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Купетов выступил с предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси. По мнению парламентария, такие нормативы необходимо закрепить в законодательстве, что приведёт к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в декабре 2022 года предложил использовать в такси в России местные автомобильные бренды. Он обратил внимание на применение европейскими странами локальных марок и призвал учитывать международный опыт.

В мае в Минпромторге сообщили о подготовке предложений по изменению регламента порядка локализации автомобилей, чтобы придать больший вес месту производства комплектующих. При определении «российскости» автомобилей в ведомстве намерены уменьшить количество баллов за выполнение работ по сварке, штамповке, покраске на территории страны и увеличить их число за производство компонентов на отечественных предприятиях. К предлагаемому нововведению представители автопрома отнесли негативно.

Так. в случае принятия порядка, при максимальном показателе 7000 баллов автомобили, произведённые в России, потеряют около 1000. При этом обновлённая Lada Vesta получит по действующей сетке 4500 баллов.

В России с 2019 года ввели балльную локализацию для автопрома. Если автомобили признают российскими, то предприятия, которые их производят, получают право участвовать в госсзакупках и государственных программах поддержки производства.