Москва, 27 декабря, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в концерн «Ростех») Юрий Слюсарь заявил о двукратном увеличении государственного оборонного заказа на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя выполнение ГОЗ в уходящем году.

Alex Beltyukov

По его словам, корпорация выполнила госзаказ, поставив в срок, что предусматривалось контрактами и планами-графиками. Некоторые заводы, отметил Слюсарь, поставляли продукцию с опережением.

«Гособоронзаказ мы выполнили. <…> У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам: буквально в 2 раза вырос заказ по самолету Су-57», — пояснил глава ОАК.

Слюсарь добавил, что многофункциональный истребитель Су-57 сложен в изготовлении, однако корпорация достойно справилась с поставленной задачей и на предстоящий год получила ещё больше работы.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 способен уничтожить все виды воздушных, наземных и надводных целей. У самолёта сверхзвуковая крейсерская скорость полёта.

Также его оснастили внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием, новейшим комплексом бортового оборудования. Истребитель способен частично выполнять функции лётчика, среди которых пилотирование и подготовка к применению вооружения.

ИА Регнум 26 декабря сообщало об изготовлении ОАК установочной партии беспилотников военного назначения. Тогда Слюсарь пояснил, что это новое направление для корпорации, состоящее из выпуска БПЛА воздушного старта, заканчивающееся производством тяжёлого ударного беспилотника аэродромного базирования.