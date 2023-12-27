Санкт-Петербург, 27 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и ФСБ задержали работников копировального центра в Калининском районе Санкт-Петербурга. Их обвиняют в изготовлении фальшивых документов для мигрантов из стран ближнего зарубежья, чтобы те смогли стать на учёт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Путурбергу и Ленинградской области. За каждый пакет оформленных бланков в центре получали по пять тысяч рублей. Суд уже отправил подозреваемых в следственный изолятор.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

«Свою противоправную деятельность по изготовлению фальшивых документов злоумышленники организовали на базе действующего копировального центра, располагавшегося в бизнес-центре на Учительской улице. По готовности поддельные уведомления о прибытии и другие необходимые документы забирали сами мигранты непосредственно из типографии», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) возбудили в отношении трех лиц. Это 37-летний житель Петербурга и двое мигрантов из ближнего зарубежья 20 и 29 лет. Все они находятся под стражей. Следствие установило, что подозреваемые помогли оформить фальшивые документы минимум для шести нелегалов. Однако, найденные при обыске в копировальном центре записи чернового учёта свидетельствуют о том, что злоумышленники помогли обойти закон нескольким сотням приезжих, указали в пресс-службе.

Сотрудники полиции Калининского района вышли на след подозреваемых, когда проверили список из полутора тысяч «гостей», кому отказали в постановке на учёт из-за ложных сведений в документах за последний год. Выяснилось, что позже многие из них смогли встать на учёт в других районах города. При этом в правоохранительные органы нелегалы подавали пакет документов со схожим оформлением и идентичными ложными данными о себе. Оперативники поняли, что «помогают» им в одном и том же месте.

Как сообщало ИА Регнум 26 декабря, военные следователи задержали у рынка «Садовод» шестерых мигрантов с паспортами России. Приезжие из ближнего зарубежья получили гражданство, но вместе с этим не встали на воинский учёт. Правоохранители доставили всех задержанных в военкоматы Москвы. На этом же рынке 15 декабря один из мигрантов пытался скрыться от полиции. Он во время задержания нанес несколько ударов правоохранителю и провёз его на капоте машины. Приезжего все же смогли задержать. Однако другие мигранты решили помещать сотрудникам полиции. По факту происшествия возбудили шесть уголовных дел. Всего для проверки задержали 82 человека. 22 из них получили штрафы, их выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства. Ещё полсотни фигурантов инцидента оштрафовали за неповиновение полиции и поместили под административный арест. Выяснилось, что только девять из всех задержанных не имели проблем с законом.