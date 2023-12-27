Благовещенск, 27 декабря, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В текущем году объём поставок мандаринов в Приамурье из Китая увеличился в 15 раз в сравнении с 2022-м. С начала года в регион поступило порядка 3,5 тыс. т цитрусовых через пункт пропуска Кани-Курган. Статистические данные привёл Россельхознадзор по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

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В основном ввозили мандарины, апельсины и лимоны. Инспекторы проверили всю подконтрольную продукцию.

«Основной объём импорта составили мандарины (3 тыс. т), апельсины (240 т) и лимоны (256 т). Фрукты перевозились в соответствии с карантинными требованиями и сопровождались необходимыми фитосанитарными сертификатами», — уточнили в ведомстве.

Специалисты сравнили объём поставок фруктов и отметили его значительный рост. Так, в прошлом году в Россию ввезли из Китая 191 т мандаринов, 62 т апельсинов и 52 т лимонов. По их мнению, увеличение объёма поставок китайских фруктов и овощей связан с началом работы терминала Кани-Курган.

Как сообщало 24 декабря ИА Регнум, Россельхознадзор проконтролировал ввоз второй партии столовых яиц из Азербайджана. Через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезли 18 тонн или 306 тыс. яиц. Первая партия азербайджанских яиц составила 36 тонн (612 тыс. штук), в Россию она прибыла 19 декабря.

Также ввозить яйца с нулевой таможенной пошлиной начнут из Ирана и Турции. По словам министра по торговле ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) Андрея Слепнёва, временная тарифная льгота будет действовать c 1 января по 30 июня 2024 года и позволит обеспечить поставки по сопоставимой с российским производством стоимости.

Ситуацию с ростом цен на яйца обсудили во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Тогда он отметил, что это возникло из-за несвоевременного расширения импорта правительством. Путин пообещал, что ситуацию в ближайшее время урегулируют.