Донецк, 27 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Более 82 тысяч тонн гуманитарной помощи партия «Единая Россия» доставила в новые регионы страны и на фронт. Участие в гуманитарной миссии принимают общественные приемные и отделения партии, представители бизнеса, НКО, а также жители российских регионов.

ER.ru «Единая Россия» помогает наладить жизнь в новых регионах

Работа партии «Единая Россия» по оказанию помощи новым регионам и фронту ведется в круглосуточном режиме, об этом рассказала заместитель секретаря генерального совета ЕР, глава штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами — Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом «Своих не бросаем», движением «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» — вывезли на лечение более 700 детей», — подчеркнула Анна Кузнецова в рамках заседания штаба.

Помощь жителям прифронтовых районов оказывают волонтеры — они выполняют заявки на доставку лекарств, продуктов, особое внимание уделяется многодетным семьям, одиноким гражданам.

ER.ru «Единая Россия» помогает наладить жизнь в новых регионах

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», — пояснила Кузнецова.

В сиротских учреждениях при поддержке партии «Единая Россия» и фонда «Дорога жизни» реализуется проект «Я с тобой». Он был запущен в Запорожской и Херсонской областях, в ЛДНР, после чего распространился на 13 российских регионов. Медики, участники проекта, посетили уже 18 лечебных учреждений, в которых провели осмотр более 800 детей, из них несколько десятков пациентов были направлены в федеральные клиники на лечение.

ER.ru «Единая Россия» помогает наладить жизнь в новых регионах

Как рассказала Анна Кузнецова, в рамках народной программы партии «Единая Россия» при поддержке регионов-шефов в новых регионах мирная жизнь восстанавливается. В частности, ведется строительство объектов социальной инфраструктуры, жилья, активно решаются вопросы, связанные с образованием, созданием системы здравоохранения.

Волонтеры «Молодой Гвардии» принимают активное участие в гуманитарной миссии. На постоянной основе они работают в военном госпитале в Луганске, в больнице интенсивного лечения в Мариуполе, в больнице имени Калинина в Донецке. В сентябре этого года в Херсонской области начал работу педагогический десант МГЕР. Активисты открыли в Шахтерске бесплатную секцию по самбо, в Мариуполе — футбольную школу имени Андрея Соломатина.

ER.ru «Единая Россия» помогает наладить жизнь в новых регионах

Под патронажем гуманитарного штаба партии сейчас находятся около 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области, сообщается на сайте «Единой России». Волонтеры развозят продукты в прифронтовые села в Харьковской области.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто оказывает «Единой России» содействие в гуманитарной работе.

ER.ru «Единая Россия» помогает наладить жизнь в новых регионах

Донецкое региональное отделение «Единой России» подвело итоги гуманитарной миссии и помощи фронту в 2023 году. Марина Каплянок, депутат народного совета ДНР, рассказала, что в этом году Донецким региональным отделением «Единой России» было передано свыше 100 тонн гуманитарной помощи в ходе более чем 80 мероприятий. Ещё 26 мероприятий провели активистки «Женского движения Единой России» в ДНР. В гумпомощь вошли продукты питания и бытовая химия, медикаменты и медтехника, экипировка и перевязочные материалы, печи-буржуйки и газовые горелки, генераторы и автомобили УАЗ СГР.

«Донецкая Народная Республика уже десятый год живет под гнётом войны. Поэтому гуманитарная работа — одна из основных и приоритетных для нашего регионального отделения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем наших солдат. А ещё хорошо осознаем важность преемственности поколений, поэтому обязательно помогаем ветеранам Великой Отечественной войны. Конечно, также оказываем поддержку жителям прифронтовых районов и людям, попавшим в сложные жизненные ситуации», — рассказала Марина Каплянок.