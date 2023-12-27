Москва, 27 декабря, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Кредитный портфель россиян за десять месяцев 2023 года вырос на 6 трлн рублей и на начало ноября достиг рекордных 34,8 трлн рублей. За всё время ведения статистики прирост оказался рекордным — как минимум с 2015 года. Об этом со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум

За январь–октябрь 2022 года общий объём займов увеличился на 1,7 трлн рублей, а за аналогичный период 2021 года — на 4,1 трлн.

Порядка 60% кредитов пришлись на ипотеку, которую поддерживали льготными программами. В числе причин такой динамики в Банке России назвали отложенный спрос на фоне стабилизации экономической ситуации, а также повышение доходов населения.

По мнению экспертов, на это также повлияла низкая ключевая ставка в начале года. А после повышения ставки до 16% россияне стремились успеть получить ссуду под более выгодный процент, считают аналитики.

При этом директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин подчеркнул, что, несмотря на увеличение кредитной нагрузки населения, её уровень пока не критичен для стабильности системы.

Как сообщало ИА Регнум, порядка 5 млн россиян ограничены в выезде за рубеж перед новогодними праздниками из-за долгов. Только в Москве с января по декабрь вынесли 742 тыс. постановлений об ограничении права выезда за пределы страны.

Калмыкия, Тыва и Тюменская область в марте возглавили рейтинг российских регионов по уровню кредитной задолженности населения перед банками. Так, показатель Калмыкии равен 108,8%, а Тыве и Тюменская области — 98,6% и 83,3%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» 4 ноября заявила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова.