Сухум, 27 декабря, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России государственной дачи «Пицунда» на внеочередном заседании. Об этом объявил 27 декабря спикер парламента Лаша Ашуба.

ТАСС/Константин Лейфер

Ратификацию «Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством РФ о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» поддержали 26 депутатов из 35. Об этом Ашуба заявил, выступая перед участникам протестной акции.

«Мы приняли три соответствующих закона и на внеочередной сессии с участием 28 депутатов из 35 ратифицировали соглашение по госдаче «Пицунда» 26 голосами «за» в первом, втором и третьем окончательном чтении», — объявил Ашуба.

Он пояснил, что речь идёт о законе, который касается именно передачи госдачи. В это законе указано, что, в случае передачи объекта третьим лицам, соглашение расторгается и дача возвращается в собственность Абхазии.

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