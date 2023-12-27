Мелитополь, 27 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Обвиняемая в подготовке теракта в Запорожской области 52-летняя женщина предстанет перед судом, сообщили 27 декабря в пресс-службе Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней женщины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, участница террористического сообщества с целью дестабилизации деятельности органов власти решила совершить теракт в Васильевском районе Запорожской области. Она получила от куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома, чтобы позднее заложить его. Реализовать преступный замысел она не смогла. Место планируемого теракта оцепили сотрудники силовых структур.

В доме обвиняемой провели обыск. Там обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство.

Женщина полностью признала вину. Суд на время следствия арестовал её.

Как 26 декабря сообщало ИА Регнум, обвиняемая в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии 58-летняя жительница Бердянска в Запорожской области предстанет перед судом. По версии следствия, в начале марта 2022 года женщина неоднократно размещала ложную информацию о действиях российских военных на странице в соцсети.