ЛНР, 27 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» ведет круглосуточную работу по доставке гуманитарной помощи в прифронтовую зону и четыре новых субъекта РФ. Уже доставлено свыше 82 тысяч тонн гуманитарного груза. В этой масштабной благотворительной деятельности принимают участие и сотрудники партийных отделений, и представители бизнес-структур, и некоммерческие организации, и просто неравнодушные граждане.

ER.ru В гуманитарной миссии ЕР принимают участие жители всех регионов

На заседании штаба его глава, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова рассказала, что основу гуманитарного груза составляют продукты, медикаменты, одежда, предметы быта. В новые регионы доставляются стройматериалы для восстановления разрушенных жилых и административных зданий, пишет rostovgazeta.ru.

«Вместе с партнёрами — Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом «Своих не бросаем», движением «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» — вывезли на лечение более 700 детей», — сообщила Кузнецова.

Людям, живущим в прифронтовой зоне, оказывается всевозможная помощь: волонтеры привозят лекарства и продукты питания пожилым людям, многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», — пояснила Кузнецова.

Специально для детских домов фондом «Дороги жизни» при поддержке ЕР запущен проект «Я с тобой». После запуска в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях проект распространен на 13 регионов. Высококвалифицированными врачами было осмотрено свыше 800 детей из 18 учреждений. Несколько десятков ребят направлено на лечение в федеральные клиники.

По народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идет строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

Волонтёры «Молодой гвардии» постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года в Херсонской области начал работу педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу им. Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию самбо в Шахтёрске.

На сайте ER.RU сообщается, что под патронажем гуманитарного штаба ЕР находится около 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области, также волонтеры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области.

Кузнецова выразила благодарность всем, кто содействует партии в гуманитарной работе.

Депутат народного совета ЛНР от «Единой России» Владимир Санкин отметил, что помощь людям — это приоритет для партии «Единая Россия».

«На сегодняшний день гуманитарная помощь, доставленная в Луганскую народную республику, исчисляется десятками тысяч тонн. По большей степени это заслуга наших 33 шефов-регионов, которые не оставляют нас в трудной ситуации и продолжают помогать. Они доставляют нам продукты, бытовую химию, питьевую воду, одежду для прифронтовых территорий, а также строительные материалы. Не забывают они и про наших военнослужащих: ребятам постоянно передают как продукты и вещи, так и технику, необходимую для фронта. Помощи очень много, и распределять ее между нуждающимися нам помогают 17 центров помощи «Единой России». Эти центры появились при поддержке депутата Госдумы РФ, члена генсовета партии «Единая Россия» Виктора Водолацкого после начала СВО. Расположены наши центры преимущественно на прифронтовых территориях: Старобельск, Северодонецк, Сватово, Кременная, Лисичанск, Первомайск, Попасная, Рубежное. Ежемесячно наши волонтеры в этих центрах оказывают гуманитарную помощь почти 90 тысячам человек. Также помощь оказывается адресно, потому что не каждый может прийти в центр. И мы продолжим помогать нашим людям до тех пор, пока в этом будет необходимость», — подчеркнул Владимир Санкин.