Херсон, 27 декабря, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов были доставлены «Единой Россией» в новые регионы страны и на фронт. Среди участников гуманитарной миссии — отделения партии, общественные приемные, бизнесмены, НКО и граждане Российской Федерации со всех уголков страны.

ER.ru Партия «Единая Россия» поддерживает сиротские учреждения в новых регионах

По данным, озвученным Анной Кузнецовой, главой штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря генсовета ЕР, партия работает в сфере оказания помощи новым регионам страны и фронту в режиме 24/7. Местному населению доставляют лекарства, одежду, продукты питания, строительные материалы и другие необходимые вещи. Благодаря участию в гуманитарной миссии таких ведомств, как Министерство здравоохранения, Министерство обороны и Министерство просвещения, а также ФМБА, фонда «Своих не бросаем», движения «Здоровое Отечество» и ОАО «РЖД», ЕР удалось направить на лечение свыше 700 детей.

ER.ru Партия «Единая Россия» поддерживает сиротские учреждения в новых регионах

Жителям прифронтовых районов при помощи активистов доставляются продукты и медицинские препараты. Одинокие граждане и многодетные семьи находятся в фокусе внимания волонтеров. Об этом информирует rostovgazeta.ru.

Замсекретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова сообщила, что не так давно в Энергодар доставили 10 тонн продуктов и средств первой необходимости. Работа хорошо налажена в пределах городской черты, но и другим населенным пунктам вблизи линии боевого соприкосновения требуется гуманитарная поддержка. В Мариуполе запущен проект МГЕР по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам.

ER.ru Партия «Единая Россия» поддерживает сиротские учреждения в новых регионах

В рамках помощи учреждениям, где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, действует проект «Я с тобой», который реализуется благодаря поддержке партии ЕР и фонда «Дороги жизни». Стартовав в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, инициатива быстро распространилась на 13 субъектов Российской Федерации. В ходе визитов в 18 учреждений медики обследовали более 800 детей, несколько десятков из которых в результате были направлены в федеральные клиники на лечение.

Проекты народной программы «Единой России», реализуемые при поддержке регионов-шефов, способствуют возвращению мирной жизни в новые субъекты Федерации. Быстро строятся жилые дома и социальные объекты, решаются задачи образования, организуются процессы в системе здравоохранения.

ER.ru Партия «Единая Россия» поддерживает сиротские учреждения в новых регионах

Волонтеры «Молодой Гвардии», которые осуществляют бесперебойную работу в мариупольской больнице интенсивного лечения, являются активными участниками гуманитарной миссии. Также они трудятся в военном госпитале Луганска и донецкой больнице им. Калинина. В Херсонской области в сентябре этого года приступил к работе педагогический десант МГЕР. Волонтеры объявили об открытии футбольной школы им. Андрея Соломатина в Мариуполе и бесплатной секции по самбо в Шахтерске.

Около 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области также находятся под патронажем гуманитарного штаба партии. Активисты осуществляют доставку продуктов питания в села Харьковской области, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает сайт ER.RU.

В ходе выступления на заседании штаба Кузнецова обратилась со словами благодарности к гражданам и организациям, оказывающим содействие партии в ее гуманитарной деятельности.

«Гуманитарная миссия партии «Единая Россия» — самая крутая в мире! Быстро, качественно и то, что больше всего необходимо в настоящее время. Миссию и ее участников (волонтеров и добровольцев) отличают скорость и неустанное желание помогать всем, до кого можно дотянуться.

С марта 2022 года порядка 7,5 тысячи тонн различных гуманитарных грузов партия приняла и распределила в Херсонской области. Продуктовую помощь получили свыше 200 тысяч человек, в том числе жители 130 сел. Мы делаем упор на «последнюю милю», показывая, кому и что передаем. И это тоже важная составляющая нашей работы — открытость и прозрачность. Нам нечего скрывать.

За время работы гуманитарной миссии «Единая Россия» поставила более 80 тысяч тонн грузов как мирным жителям, так и на фронт. За почти 2 года партии удалось отстроить процесс так, чтобы он работал как единый механизм в режиме «вся страна». Если весной того года мы в основном нуждались в новых регионах и везли продукты и лекарства, то теперь грузы самые разные — от стройматериалов до медицинского оборудования, дронов и коптеров бойцам. Все это — помощь жителей из разных регионов страны: от частных предпринимателей и просто небезразличных граждан до предприятий и организаций. Почему «Единая Россия»? Потому что доверяют! Это лучший показатель работы», — отметил сенатор РФ от Херсонской области, секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.