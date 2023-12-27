Нижний Тагил, Свердловская область, 27 декабря, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Водитель автобуса погиб в дорожной аварии в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщили 27 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

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Инцидент произошёл в 8:00 (6:00 мск) на Серовском тракте. Столкнулись автобус, в котором находились 18 человек, и грузовой самосвал.

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«На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приёмник: четыре человека в Демидовскую ГБ, два человека в ГБ №4 Нижнего Тагила», — сообщили в минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря такси провалилось в строительную яму в Кургане. Водитель машины погиб, двое пассажиров попали в больницу.

В этот же день в Пермском крае в ДТП погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург: Renault Logan занесло на встречку, где легковушка столкнулась с грузовиком Volvo.