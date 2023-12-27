В гуманитарной миссии «Единой России» участвуют жители всех регионов страны
Мелитополь, 27 декабря, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Жизнь на присоединенных территориях налаживается с помощью волонтеров ЕР, которые оказывают активную помощь населению новых регионов сразу по нескольким направлениям. Об этом рассказала глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, заместитель секретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова.
По ее словам, в рамках народной программы партии и при поддержке регионов-шефов на присоединенных территориях активно строятся жилье и объекты социальной инфраструктуры, решаются вопросы образования и восстанавливается система здравоохранения. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Что же касается помощи жителям присоединенных территорий и военнослужащим — участникам спецоперации (СВО), то она ведется круглосуточно. В частности, в новые регионы силами активистов «Единой России» из числа членов отделений партии, общественных приемных при участии бизнесменов, НКО и неравнодушных россиян было доставлено свыше 82 тысяч тонн гуманитарного груза.
Как рассказала глава штаба ЕР по гуманитарному сотрудничеству, в регионы, нуждающиеся в помощи, регулярно доставляются лекарства, продукты, одежда и стройматериалы, а также многое другое. А волонтеры-единороссы работают с жителями: доставляют продукты и лекарств, помогают одиноким гражданам и многодетным семьям, а также развозят провиант в прифронтовые села Харьковской области.
Кузнецова уточнила, что, например, в Энергодар было доставлено 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости, а в Мариуполе реализуется проект по доставке горячего питания одиноким гражданам с ограниченными возможностями передвижения. Кроме того, под патронажем гуманитарного штаба «Единой России» сегодня находится около десяти тысяч семей беженцев в Белгородской области.
А еще активисты ЕР совместно с сотрудниками фонда «Дороги жизни» осуществляют в сиротских учреждениях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей проект «Я с тобой». В рамках проекта врачи посетили восемнадцать таких учреждений и осмотрели свыше восьмисот детей, направив тех, кому было необходимо лечение, в федеральные клиники. Всего же единороссы вместе с представителями Минздрава, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фонда «Своих не бросаем», движения «Здоровое Отечество» и ОАО «РЖД» вывезли на лечение более семисот юных жителей новых регионов.
Помимо всего перечисленного, волонтеры «Молодой uвардии» работают в мариупольской больнице интенсивного лечения, луганском военном госпитале и донецкой больнице им. Калинина. Кроме того, с сентября этого года в Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР, в рамках которого в Мариуполе была открыта футбольная школа им. Андрея Соломатина, а в Шахтерске открылась бесплатная секция самбо.