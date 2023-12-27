Мелитополь, 27 декабря, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Жизнь на присоединенных территориях налаживается с помощью волонтеров ЕР, которые оказывают активную помощь населению новых регионов сразу по нескольким направлениям. Об этом рассказала глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, заместитель секретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова.

ER.ru В гуманитарной миссии «Единой России» участвуют жители всех регионов страны

По ее словам, в рамках народной программы партии и при поддержке регионов-шефов на присоединенных территориях активно строятся жилье и объекты социальной инфраструктуры, решаются вопросы образования и восстанавливается система здравоохранения. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Что же касается помощи жителям присоединенных территорий и военнослужащим — участникам спецоперации (СВО), то она ведется круглосуточно. В частности, в новые регионы силами активистов «Единой России» из числа членов отделений партии, общественных приемных при участии бизнесменов, НКО и неравнодушных россиян было доставлено свыше 82 тысяч тонн гуманитарного груза.

ER.ru В гуманитарной миссии «Единой России» участвуют жители всех регионов страны

Как рассказала глава штаба ЕР по гуманитарному сотрудничеству, в регионы, нуждающиеся в помощи, регулярно доставляются лекарства, продукты, одежда и стройматериалы, а также многое другое. А волонтеры-единороссы работают с жителями: доставляют продукты и лекарств, помогают одиноким гражданам и многодетным семьям, а также развозят провиант в прифронтовые села Харьковской области.

ER.ru В гуманитарной миссии «Единой России» участвуют жители всех регионов страны

Кузнецова уточнила, что, например, в Энергодар было доставлено 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости, а в Мариуполе реализуется проект по доставке горячего питания одиноким гражданам с ограниченными возможностями передвижения. Кроме того, под патронажем гуманитарного штаба «Единой России» сегодня находится около десяти тысяч семей беженцев в Белгородской области.

ER.ru В гуманитарной миссии «Единой России» участвуют жители всех регионов страны

А еще активисты ЕР совместно с сотрудниками фонда «Дороги жизни» осуществляют в сиротских учреждениях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей проект «Я с тобой». В рамках проекта врачи посетили восемнадцать таких учреждений и осмотрели свыше восьмисот детей, направив тех, кому было необходимо лечение, в федеральные клиники. Всего же единороссы вместе с представителями Минздрава, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фонда «Своих не бросаем», движения «Здоровое Отечество» и ОАО «РЖД» вывезли на лечение более семисот юных жителей новых регионов.

Помимо всего перечисленного, волонтеры «Молодой uвардии» работают в мариупольской больнице интенсивного лечения, луганском военном госпитале и донецкой больнице им. Калинина. Кроме того, с сентября этого года в Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР, в рамках которого в Мариуполе была открыта футбольная школа им. Андрея Соломатина, а в Шахтерске открылась бесплатная секция самбо.