Пхеньян, 27 декабря, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Уходящий 2023 год стал годом великого перелома для Северной Кореи. Об этом 27 декабря в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи, поводя итоги года, заявил лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

The Presidential Press and Information Office

В своём докладе северокорейский лидер назвал 2023 год годом великих перемен в подлинном смысле этого слова, которые имеют большое значение для развития страны с точки зрения укрепления и демонстрации её мощи.

Также Ким Чен Ын подчеркнул, что запуск первого северокорейского разведывательного спутника и успешные испытания новых ядерных баллистических ракет являются крупным успехом для обороны и международного престижа страны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск северокорейской ракеты «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1» прошёл успешно. Ракету запустили в 22:42 (16:42 мск) с космодрома Сохэ. Спутник вышел на орбиту в 22:54 (16:54 мск).

По данным агентства, Пхеньян планирует в ближайшем будущем запустить ещё несколько разведывательных спутников, которые позволят повысить боевую готовность армии КНДР и улучшить возможности по получению разведданных в прилегающих к стране регионах, в первую очередь в районе Южной Кореи.

Лидер Северной Кореи 21 декабря заявил, что недавний запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-18» говорит о готовности республики нанести ядерный удар в ответ на провокации в отношении страны. Он подчеркнул, что военная деятельность стала демонстрацией лояльности и твёрдой позиции Вооружённых сил КНДР, защищающих суверенитет страны. По словам Ким Чен Ына, права суверенных государств могут быть гарантированы только с помощью «могучей силы».