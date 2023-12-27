Иркутск, 27 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили 27 декабря в байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Anton Bannikov

Землетрясение зарегистрировано в 5:09 по Гринвичу (8:09 мск). Координаты: 56.92 градуса северной широты, 108.73 градуса восточной долготы.

«Интенсивность, баллы: Усть-Кут — 4 балла, Магистральный — 3–4 балла, Иркутск — 2 балла», — сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, инфраструктурные объекты в регионе работают в штатном режиме. Разрушений в Иркутской области не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Приморском крае. В акватории залива Петра Великого у острова Русского подземные толчки ощущались в районе пяти утра. Эпицентр находился на глубине 520 км в 40 км от центра Владивостока.