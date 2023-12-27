Луганск, 27 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Украинские сапёры подорвались на своей мине на купянском направлении, 27 декабря написал военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл юго-западнее села Синьковка в Харьковской области. Детонация мины произошла при ведении ВСУ инженерных работ по установке минных заграждений.

«В результате подрыва один украинский боевик скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Марочко, добавив, что можно сделать вывод о низкой квалификации военных.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Марочко, в зоне СВО на линии боевого соприкосновения ВСУ стали чаще применять морально устаревшее оружие времён Великой Отечественной войны.

В ВСУ заявили о возрастающей опасности российских дронов — как из-за их количества, так и из-за их технических преимуществ. По словам начальника службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василия Самовара, российские военные применят дроны самой лучшей комплектации.