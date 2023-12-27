Москва, 27 декабря, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Новейшая российская гаубица «Коалиция» уже в скором времени должна появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 декабря сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

(сс) CC BY-SA

Он уточнил в интервью «РИА Новости», что артиллерийские орудия подобного класса нужны в зоне боевых действий, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности.

«Такое преимущество у «Коалиции» есть, и оно существенное», — подчеркнул Чемезов.

Он добавил, что испытания гаубицы завершены, её серийное производство уже развернуто. При этом первую опытно-промышленную партию поставят в конце декабря 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, на сегодня в зоне проведения спецоперации уже работает новая модернизированная самоходная гаубица «Мста-С». Первая партия этого вида орудий поступила на вооружение российской армии в сентябре текущего года. После модернизации «Мста-С» может работать в режиме «огневой налёт» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям, что позволяет меньше находиться на огневой позиции и быстрее уходить от ответного удара.

В конце ноября командир подразделения российской группировки войск «Днепр» сообщил, что российские военные, находящиеся в зоне СВО на херсонском направлении, начали применять против ВСУ психологическое воздействие с помощью специального акустического комплекса «Языковед».

В середине октября в зоне боевых действий российские военные применили новейшую огнемётную систему «Тосочка». С её помощью они уничтожили скопление пехоты Вооружённых сил Украины в одном из укреплённых районов.