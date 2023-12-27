Москва, 27 декабря, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства о запрете продажи нелегальных и просроченных лекарств в России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки

Поручение необходимо исполнить до 12 февраля 2024 года. Запрет предусматривает использование информации в системе маркировки подобных товаров.

В аппарате вице-премьера в беседе с РБК уточнили, что эта инициатива должна действовать как дополнительная защита потребителей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля стало известно о том, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке. Документом предусматривалось поэтапное внедрение требований о запрете продажи такой продукции.

Проект касался четырёх товарных групп: табачной и молочной продукции, а также воды и пива в упаковках. В нём предлагалось установить с ноября 2023 года по март 2024 года добровольное подключение розничных магазинов к инициативе. При этом планировалось, что уже с 1 марта 2024 года указанный режим может стать обязательным для табачной продукции.